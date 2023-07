Técnicos, farmacêuticos e enfermeiros são nomeados na Capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Aprovados no concurso público da Sesau de 2019, profissionais de saúde de diferentes categorias foram nomeados pela Prefeitura de Campo Grande para reforçar o atendimento na Rede Municipal de Saúde.

Conforme a publicação, estão sendo nomeados seis enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, 1 farmacêutico, 1 assistente de serviço de saúde.

Os profissionais poderão atuar em uma das mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas nas sete regiões urbanas e distritos do município, bem como nas unidades de Rede Especializada, Saúde Mental, Urgência e Emergência, entre outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).



A relação dos nomeados foi publicada na noite de ontem (25) em edição extra II do Diário Oficial do município (Diogrande).Maior concurso da história

O certame realizado no ano de 2019 é considerado o maior concurso da história da saúde pública de Campo Grande. Até o momento, mais de 1,4 mil profissionais de saúde já foram convocados. O número de profissionais é mais do que o dobro das 633 vagas previstas no edital.

Foram mais de 300 médicos de distintas especialidades convocados. Na área de Enfermagem, foram mais de 400 novos profissionais chamados.

