Tem asma? Pacientes são convidados para estudos clínicos na Capital

Quase 90 milhões de brasileiros são afetados com asma, por isso o Projeto CuidAR surgiu como uma alternativa para melhorar indicadores da doença e acaba de abrir 960 novas vagas em 13 estados brasileiros, aos interessados em participar do estudo clínico.

Em Mato Grosso do Sul o acompanhamento será em Campo Grande na USF Indubrasil - Dr. Manoel Secco Thomé, Jardim Sayonara.

A iniciativa é liderada pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre/RS, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Os participantes incluídos serão acompanhados por 12 meses em unidades básicas de saúde, tendo acesso a exames importantes, como o medidor de pico de fluxo expiratório e a espirometria, fundamentais para o controle adequado da doença.

A participação de pacientes asmáticos é fundamental para o sucesso da iniciativa, que busca expandir para 40 unidades de saúde em todo o país. Podem participar pessoas de 6 a 65 anos com histórico de asma não controlada e devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) Indubrasil - Dr. Manoel Secco Thom

"Acreditamos que o CuidAR representa um avanço significativo na forma como lidamos com a asma no Brasil. Ao capacitar nossos profissionais e envolver os pacientes ativamente neste processo, buscamos melhorar o tempo de resposta e qualidade no atendimento e mitigar os impactos da doença para todos", afirma Ana Paula Tussi, supervisora do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade do Hospital Moinhos de Vento e Liderança Operacional do Projeto.

O estudo desenvolvido pelo projeto CuidAR deve avaliar a efetividade de um curso de educação a distância (EAD), que tem como objetivo qualificar as equipes multidisciplinares de Atenção Primária à Saúde (APS) no diagnóstico e manejo da asma.

Ao se voluntariar, os pacientes passam por uma triagem e, atendendo aos critérios do estudo, terão acompanhamento especializado e acesso aos exames, enquanto ajudam a gerar conhecimento que poderá beneficiar inúmeras pessoas no futuro.

