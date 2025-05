Testagens gratuitas para ISTs ocorrem no Comper da Mascarenhas neste sábado

No último dia de ação em parceria com a rede Comper de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) leva os testes de HIV, sífilis e hepatites B e C a unidade da Av. Mascarenhas de Moraes, 2470 - Cruzeiro neste sábado (3). Conforme a pasta, a ação ocorre até às 13h ou enquanto durar os estoques de testes.

A equipe de saúde oferece orientações sobre prevenção combinada contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos e esclarecimentos sobre os serviços disponíveis na rede municipal de saúde.



As ações integram um calendário contínuo de prevenção, com atividades planejadas para finais de semana e feriados, ampliando o acesso em horários alternativos. Todos os testes são realizados de forma sigilosa, com acolhimento, orientação e encaminhamento, quando necessário.



A SESAU reforça que o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz e para a quebra da cadeia de transmissão das ISTs.

