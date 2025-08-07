Tipos O+ e A- chegam a nível crítico e Hemosul pede doação em MS

As bolsas de sangue do tipo sanguíneo O+ e A- atingiram um nível crítico em Mato Grosso do Sul e o Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) está convocando doadores e pedindo doações o quanto antes.

A baixa quantidade de bolsas disponíveis preocupa, especialmente em um período em que a demanda por transfusões se mantém constante nos hospitais e unidades de saúde do Estado.

Apesar da necessidade urgente desses tipos específicos, o Hemosul reforça que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas.

A reposição dos estoques é essencial para atender casos de urgência e emergência, cirurgias, pacientes com doenças crônicas e tratamentos como o câncer.

Quem pode doar:

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização dos responsáveis);

Com peso acima de 51 kg;

Em boas condições de saúde e bem alimentadas;

Portando documento oficial com foto.

As unidades da Rede Hemosul funcionam de segunda a sábado, com horários específicos de atendimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também