Saúde

Tipos O+ e A- chegam a nível crítico e Hemosul pede doação em MS

Apesar da necessidade urgente desses tipos específicos, todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas

07 agosto 2025 - 13h20Luiz Vinicius
Hemosul convocou doadores de sangueHemosul convocou doadores de sangue   (Bruno Rezende/Secom/Arquivo)

As bolsas de sangue do tipo sanguíneo O+ e A- atingiram um nível crítico em Mato Grosso do Sul e o Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) está convocando doadores e pedindo doações o quanto antes.

A baixa quantidade de bolsas disponíveis preocupa, especialmente em um período em que a demanda por transfusões se mantém constante nos hospitais e unidades de saúde do Estado.

Apesar da necessidade urgente desses tipos específicos, o Hemosul reforça que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas.

A reposição dos estoques é essencial para atender casos de urgência e emergência, cirurgias, pacientes com doenças crônicas e tratamentos como o câncer.

Quem pode doar:

  • Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização dos responsáveis);
  • Com peso acima de 51 kg;
  • Em boas condições de saúde e bem alimentadas;
  • Portando documento oficial com foto.

As unidades da Rede Hemosul funcionam de segunda a sábado, com horários específicos de atendimento.

