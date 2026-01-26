Tomógrafo de última geração reforça parque tecnológico do Hospital Regional

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ganhou um reforço de peso para continuar o serviço de tomografia. Trata-se de um tomógrafo, que amplia a capacidade diagnóstica da instituição e assegura a continuidade do serviço de tomografia com tecnologia mais moderna e avançada.
O novo equipamento é um tomógrafo multislice de 64 canais, com 128 slices, considerado de última geração.
A tecnologia permite a realização de exames com maior precisão, rapidez e qualidade de imagem, beneficiando diretamente o diagnóstico e o acompanhamento clínico dos pacientes atendidos pelo hospital.
Entre os diferenciais do equipamento estão os softwares específicos para exames cardíacos, além de recursos para colonoscopia e endoscopia virtual.
O tomógrafo também é acompanhado de injetora automática de contraste, o que viabiliza a aplicação de diversos protocolos clínicos, com maior segurança e padronização dos exames.
O investimento no novo tomógrafo é de R$ 1,8 milhão, recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar. Com a chegada do novo equipamento, o HRMS garante a continuidade do serviço de tomografia, agora com um parque tecnológico mais atualizado, alinhado às demandas assistenciais de alta complexidade.