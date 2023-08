Três unidades de saúde e shopping da Capital aplicam vacinas neste domingo

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Entre os meses de agosto e setembro serão ampliados os postos de vacinação nos fins de semana. Neste domingo (6), a vacinação acontece no mesmo horário na USF Estrela Dalva, USF Noroeste e UBS Aero Rancho.

A vacinação no shopping Norte Sul Plaza acontece entre 10h e 18h e no Bosque dos Ipês será das 11h às 19h.

“Em todos os pontos de vacinação estarão disponíveis todas as doses do calendário de rotina, ampliando e facilitando o acesso às doses para os pais e responsáveis por esse público, principalmente aqueles que trabalham durante a semana e não conseguem levar as crianças a uma unidade de saúde”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Para ela, o apoio dos shoppings também é uma ferramenta eficaz principalmente porque aos finais de semana as famílias buscam programas que agradem a todos, e, assim, podem levar as cadernetas de vacinação para atualizar as doses que estejam em atraso.

A Secretaria de Saúde divulgará , no final de cada semana, quais serão os locais que funcionarão no sábado e domingo. O horário dos pontos instalados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também será informado semanalmente.

