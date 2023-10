Três unidades de saúde estarão abertas para vacinação no feriado; confira

Entre os dias 11 e 14 de outubro, as unidades básicas de saúde da Capital estarão fechadas em decorrência dos feriados de divisão do Estado, Nossa Senhora Aparecida e ponto facultativo, entretanto, três unidades de saúde permanecerão abertas com plantão de vacinação nestas datas.

Serão disponibilizados imunizantes para toda a população a partir dos dois meses, incluindo as vacinas contra Covid-19 e Influenza. A medida é uma estratégia adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para facilitar o acesso de pais e responsáveis que trabalham o dia inteiro e não conseguem ir até uma unidade durante a semana devido aos compromissos, na maioria das vezes relacionados ao trabalho.

“As três unidades irão funcionar a partir das 7h estes dias, encerrando as atividades somente às 17h, sem ter intervalo para o almoço, porque sabemos que mesmo assim esse pode ser o único horário disponível do responsável pela criança”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Ela ainda lembra que não serão somente os pequenos que poderão se vacinar nesse período. “Todas as vacinas do calendário de adolescentes, adultos, gestantes e idosos também estarão disponíveis para a população nesses dias”.

Locais de vacinação

Unidades de saúde – 8h às 17h

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Centro

UBS 26 de Agosto

Deixe seu Comentário

Leia Também