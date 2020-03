TrÃªs UPA's atendem com pediatras na manhÃ£ deste domingo

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campo Grande atendem neste domingo (8), pela manhã, com 17 pediatras e 48 médicos e clínicos, com escala completa em todas os postos.

As unidades que operam com o profissional de atendimento infantil pela manhã são as UPAs, Coronel Antonino, Vila Almeida e Leblon.

O quadro de clínico geral é completo em todas as unidades. Para as crianças, apenas a UPA Leblon atenderá com seis médicos. Confira em anexo o quadro completo de plantão:

