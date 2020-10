Triagem para cirurgias infantis começa no próximo sábado no Cem na Capital

Começam a ser avaliadas nesta semana por uma equipe de 10 cirurgiões pediátricos, os procedimento cirúrgicos das crianças que aguardam por cirurgias de patologias como Hérnias Inguinais, Umbilical e Epigástrica, além de Fimoses e Criptorquidia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para acelerar e desafogar a fila de espera, uma triagem de pelo menos 100 crianças vai acontecer no sábado (17) no Centro de Especialidade Médicas (CEM). Os trabalhos dão início ao ambulatório de consulta para avaliação pré-operatória das cirurgias pediátricas.

A expectativa do projeto é que pelo menos 30 crianças sejam operadas por mês.

Após a triagem e avaliação da necessidade do procedimento cirúrgico, os pacientes serão encaminhados para as cirurgias que começam em novembro na Maternidade Cândido Mariano, que fica na Rua Mal. Rondon, 2644, Centro.

As cirurgias serão marcadas após a triagem no ambulatório de consulta para avaliação pré-operatória das cirurgias pediátrica e foram agendadas pelo sistema de regulação da prefeitura (SISREG).

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, informa, “esta é mais uma parceria da Prefeitura que vem ao encontro dos anseios da população. Temos diversas crianças que estão na fila de espera e o nosso objetivo é zerar essa fila e assim diminuir o sofrimento delas, e de toda a família”, ressalta.

O ambulatório de consulta para avaliação pré-operatória das cirurgias pediátrica está localizado no Centro de Especialidade Médicas, que fica na Travessa Guia Lopes, 71, Bairro São Francisco.

As 60 primeiras cirurgias vão acontecer com recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Trad, e as demais serão realizadas com recursos do município.

