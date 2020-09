Jovem de 25 anos tem tumor de quase 20 kg retirado do ovário

Um tumor de quase 20kg foi removido do ovário de uma jovem de 25 anos, nesta quinta-feira (10), no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A equipe médica trabalhou por mais de três horas na cirurgia considerada de alta complexidade.

A iniciativa da jovem de procurar um ginecologista foi após perceber que a barriga estava crescendo muito rápido em um período de apenas três meses. De acordo com o diretor clínico da unidade, Marlon Holanda, que participou da operação junto com o ginecologista Billy Rodrigues, contou que inicialmente foi feita uma tomografia, que mostrou o tumor de grandes proporções.

Segundo o ginecologista Billy Rodrigues, a jovem pensou estar grávida e chegou a fazer os testes que deram negativos.

“Era um tumor no ovário direito, que cresceu e tomou todo o abdômen da paciente em cerca de três meses apenas. Um tumor muito grande que pesava em torno de 20 quilos. [O tumor] Estava grudado no intestino, mas foi desfeito a aderência que tinha e retirado totalmente e não teve nenhum problema”, contou o diretor.

Apesar da complexidade do procedimento, a paciente esta internada na enfermaria e se recupera bem. Tem alta prevista para o sábado (12).

“Esse tipo de caso não é comum, é raro. Já tivemos alguns casos aqui, mas desse tamanho eu não tenho lembrança, costumam ser bem menores. Após a retirada, o tumor foi encaminhado para biópsia, mas a possibilidade de ele ser benigno é muito alta, agora estamos no aguardo”, concluiu o médico.

