UCDB suspende aulas presenciais até 31 de março

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) decidiu suspender várias atividades de 16 a 31 de março em todo Mato Grosso do Sul. As aulas acontecerão no ambiente virtual, para que o calendário acadêmico seja cumprido.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Reitoria, nesse domingo (15), por causa do coronavírus. Os atendimentos nas Clínicas-Escola e no Hospital Veterinário, Central de Atendimento e biblioteca devem continuar.

O Conselho de Reitoria se reunirá periodicamente para discutir e avaliar a situação. Confira o que a universidade suspendeu:

- atividades acadêmicas presenciais (graduação, pós-graduação lato e stricto sensu), que terão continuidade no ambiente virtual, de forma que o calendário acadêmico seja cumprido;

- atividades da Universidade da Melhor Idade, que atende a comunidade externa a partir dos 50 anos;

- atividades da UCDB Idiomas e do Museu das Culturas Dom Bosco;

- todos os eventos acadêmicos e científicos da Instituição;

- atendimentos dos projetos e laboratórios extensão;

- missas da Paróquia Universitária São João Bosco.

O Conselho de Reitoria decidiu também que:

- colaboradores com mais de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças crônicas estão proibidos de comparecer a UCDB, devendo ficar em atividade home office;

- pessoas com os primeiros sintomas da doença (febre, coriza, tosse, dor de garganta e de cabeça) ou que estiveram em contato com alguém que testou positivo para COVID-19, devem se colocar em quarentena e informar à coordenação de curso ou ao DHI imediatamente;

- alunos, professores e colaboradores que retornarem de viagem do exterior ou de Regiões de risco não podem frequentar o campus pelos próximos 15 dias;

- todas as viagens institucionais estão canceladas;

- as atividades do Centro de Educação Infantil da UCDB, que atende crianças de 4 meses a 4 anos, param na quarta-feira 18 de março;

