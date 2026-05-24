Último dia: drive-thru da vacina contra gripe atende até às 19h deste domingo

Quem ainda não se vacinou contra a gripe tem até às 19h deste domingo (24) para procurar o drive-thru de vacinação contra a Influenza, montado no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na região central de Campo Grande.

A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde, já se aproxima da marca de 4 mil doses aplicadas e foi criada para facilitar o acesso da população à imunização, principalmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante a semana.

O atendimento acontece tanto para motoristas quanto para pedestres, com fluxo organizado para agilizar a vacinação e evitar filas.

Segundo o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes, a procura aumentou nos últimos dias por conta da queda nas temperaturas e da circulação de vírus respiratórios.

“O drive-thru foi pensado justamente para tornar a vacinação mais acessível e rápida. Temos percebido uma procura crescente da população”, destacou.

A vacina contra a Influenza está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade e segue sendo a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela gripe.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso das crianças, a recomendação é levar a caderneta de vacinação.

Serviço

Drive-thru de vacinação contra Influenza

Quartel Central do Corpo de Bombeiros — Rua 14 de Julho, Centro

Atendimento até às 19h deste domingo (24)

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