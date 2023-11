Unidades de saúde abrem no feriado para intensificar vacinação na Capital

Para atualizar a caderneta de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes de Campo Grande, a prefeitura da Capital oferece diversos imunizantes durante o feriado de Finados desta quinta-feira (2).

Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da gripe e covid. A única exceção é para imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG. Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

Conforme o cronograma, estarão abertas, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço, as seguintes unidades:

-UBS 26 de Agosto;

-UBS Dona Neta;

-USF Moreninha.

