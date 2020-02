Unidades de saúde da capital estarão abertas no Dia D contra sarampo

O Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo acontece, nacionalmente, neste sábado (15). Durante todo o dia, as 71 unidades de saúde de Campo Grande estarão abertas para atender a população. O lançamento oficial acontece às 8h na UBSF Jardim Paradiso.

A campanha de vacinação da tríplice viral, vacina que imuniza contra o sarampo, rubéola e caxumba, começou no último dia 10 e vai até o dia 13 de março. Entretanto, este sábado foi a data escolhida para que todas as unidades estivessem abertas para atender à população de 5 a 19 anos, que não consegue comparecer na unidade durante a semana.

No total, Campo Grande tem 39.230 pessoas nessa faixa etária. O Ministério da Saúde estima que cerca de 20% dessa população necessita de pelo menos uma dose do imunobiológico. A vacina é dada às crianças que completam 12 meses e um reforço é dado aos 15 meses de idade.

Desde 2019, o Governo Federal estipulou também a ‘’Dose Zero’’ para que crianças com idades entre seis meses a menores de um ano tomem a vacina. Elas eram as maiores vitimas do surto que acontece no país. A primeira etapa da campanha foi lançada em outubro, com imunização de crianças entre um e cinco anos.

Em novembro, uma segunda etapa aconteceu para atender a outra faixa etária que concentrava um número elevado de casos confirmados aqueles que possuíam de 20 a 29 anos. Para essa primeira etapa de 2020, devem procurar a unidade mais próxima de casa aquelas pessoas que se enquadram na faixa etária estabelecida e que não lembram ou não possuem uma ou nenhuma dose da vacina.

Das suspeitas registradas em Campo Grande durante todo o ano passado, apenas um caso foi confirmado, que é considerado importado, uma vez que o paciente passou a apresentar sintomas depois de uma viagem com familiares a São Paulo, estado que concentra 98% dos casos de sarampo no país. Outros 34 foram descartados e um ainda está em investigação.

Em 2020, foram registrados até agora apenas três casos suspeitos. Eles ainda estão sob análise para confirmação ou descarte da doença.

