Unidades de saúde fazem busca em escolas para ampliar cobertura vacinal na Capital

Equipes das unidades de saúde de Campo Grande estão realizando trabalhos de busca ativa nas escolas do município com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal na Capital. Quando identificados os alunos que estão com doses em atraso, os pais são notificados e a aplicação da dose pode ser feita tanto na escola como na unidade mais próxima.

A parceria entre unidade e escola começa no contato da equipe de saúde com a direção da instituição, que irá encaminhar um comunicado aos pais dos alunos sobre a data que eles devem estar de posse de suas cadernetas vacinais. “A partir daí os profissionais irão verificar quais são as doses em atraso e quantos alunos precisam realizar a vacinação”, explicou a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Ainda segundo Veruska, antes da aplicação da dose os pais são novamente comunicados sobre as doses que estão em atraso. “Quando se observa que tem um número muito grande de crianças que precisam atualizar a caderneta, a vacinação pode ser feita na própria escola. Caso contrário os responsáveis são orientados a buscar uma unidade de saúde próxima para a atualização”, completou.

A superintende reforça também que esta é mais uma das medidas tomadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que observa uma queda na cobertura vacinal de todos os públicos há alguns anos.

Campanha multivacinação

Não diferente de anos anteriores, o parcial da cobertura em Campo Grande está significativamente abaixo das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, como é o caso da vacina contra Febre Amarela, em que toda a população deve receber o imunizante e, neste ano, pouco mais de 51% das crianças com menos de um ano foram vacinadas.

Outro imunobiológico que está com a cobertura muito aquém do esperado é a vacina pentavalente, que protege contra coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e Influenza B, e somente 52% das crianças completaram o esquema vacinal neste ano, enquanto a recomendação é que 95% do público seja imunizado.

No próximo sábado (16), será realizado o Dia D de vacinação, onde seis unidades de saúde, dois shoppings e a praça Ary Coelho contarão com equipes de saúde para realizar a imunização da população, seja criança, adolescente, adulto, idoso ou gestante. *Com informações da Prefeitura.

