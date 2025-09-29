Unimed Campo Grande realiza ação com atividades de saúde e bem-estar para idosos

Em alusão ao Dia Mundial do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Unimed Campo Grande promove no próximo domingo (5) o evento Viver Bem 60+, um encontro gratuito e aberto ao público com 60 anos ou mais, voltado à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida na melhor idade.
A programação terá início às 7h, na Praça Belmar Fidalgo, na Rua Dom Aquino, 2536, com uma sessão de alongamento coletivo, seguida de uma caminhada na pista interna do parque. A estrutura do evento será montada na quadra da praça.
Em seguida, diversas atividades ocorrerão simultaneamente, incentivando movimento, integração social e autocuidado.
Entre as ações oferecidas estão:
Atividades funcionais;
Fisioterapia;
Aferição de pressão arterial e teste de glicemia;
Ginástica na cadeira;
Jogos cognitivos com a Ginástica para o Cérebro;
Sorteio de brindes.
O Viver Bem 60+ conta com parcerias de instituições como Funesp, Sesc, Águas Guariroba, Fisioterapia Unigran Capital, Supera – Ginástica para o Cérebro e Dynamo Suplementos.
Serviço:
Evento: Viver Bem 60+
Data: 5 de outubro (domingo)
Horário: a partir das 7h
Local: Praça Belmar Fidalgo, Centro, Campo Grande
Público: pessoas com 60 anos ou mais
Entrada gratuita
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro