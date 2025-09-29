Menu
Saúde

Unimed Campo Grande realiza ação com atividades de saúde e bem-estar para idosos

Viver Bem 60+ será realizado na Praça Belmar Fidalgo gratuitamente

29 setembro 2025 - 19h07
Aparecida CescaAparecida Cesca   (Diego Munhoz)

Em alusão ao Dia Mundial do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Unimed Campo Grande promove no próximo domingo (5) o evento Viver Bem 60+, um encontro gratuito e aberto ao público com 60 anos ou mais, voltado à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida na melhor idade.

A programação terá início às 7h, na Praça Belmar Fidalgo, na Rua Dom Aquino, 2536, com uma sessão de alongamento coletivo, seguida de uma caminhada na pista interna do parque. A estrutura do evento será montada na quadra da praça.

Em seguida, diversas atividades ocorrerão simultaneamente, incentivando movimento, integração social e autocuidado.

Entre as ações oferecidas estão:

Atividades funcionais;

Fisioterapia;

Aferição de pressão arterial e teste de glicemia;

Ginástica na cadeira;

Jogos cognitivos com a Ginástica para o Cérebro;

Sorteio de brindes.

O Viver Bem 60+ conta com parcerias de instituições como Funesp, Sesc, Águas Guariroba, Fisioterapia Unigran Capital, Supera – Ginástica para o Cérebro e Dynamo Suplementos.

Serviço:

Evento: Viver Bem 60+

Data: 5 de outubro (domingo)

Horário: a partir das 7h

Local: Praça Belmar Fidalgo, Centro, Campo Grande

Público: pessoas com 60 anos ou mais

Entrada gratuita

Vanguard - Sound

