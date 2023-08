UPA Leblon ganha novo equipamento de raio-x para atender a população

Brenda Leitte, com Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), entregou um novo equipamento de raio-x para a UPA Leblon (Unidade de Pronto Atendimento) nesta quarta-feira (9). Mais moderno e eficaz, o equipamento proporcionará maior qualidade e agilidade no processamento da imagem, contribuindo para um melhor diagnóstico e na ampliação da oferta de atendimentos. Esse foi o quarto equipamento entregue somente este ano para as unidades de urgência.

Para a prefeita da Capital, Adriane Lopes, o investimento na estruturação da rede de saúde e na aquisição de novos equipamentos, como o aparelho de raio-X, é um passo importante na melhoria da qualidade da assistência prestada à população. “Essas ações refletem o nosso compromisso com os cidadãos e reforçam o principal objetivo da administração municipal: avançar ainda mais para proporcionar aos campo-grandenses uma saúde de qualidade”, afirmou ela.

A chefe do Executivo Municipal lembrou ainda que ao longo do mês de agosto, diversas outras melhorias na área da saúde serão entregues à população, dentro da programação de aniversário de 124 anos de Campo Grande.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, destacou que a disponibilidade de equipamentos modernos e tecnologicamente avançados, como o raio-X, tem um impacto transformador na capacidade diagnóstica e terapêutica das unidades de saúde. “Isso permite diagnósticos mais precisos e rápidos, possibilitando tratamentos mais eficazes e ágeis. A agilidade no atendimento é essencial, especialmente em situações de emergência, e pode fazer a diferença na recuperação dos pacientes”, enfatizou.

Ele explicou que o aparelho de raio-x é uma ferramenta versátil e indispensável para o diagnóstico e monitoramento de uma ampla gama de condições de saúde, desde fraturas e lesões traumáticas até infecções respiratórias e problemas cardíacos. “Com a capacidade de realizar exames diretamente no local, é possível reduzir a necessidade de transferência para outros serviços de imagem, diminuindo o tempo de espera e agilizando o tratamento. Isso não apenas melhora a experiência do paciente, mas também otimiza o uso dos recursos disponíveis na unidade”, destacou.

Por mês, a UPA Leblon, localizada na Região Urbana do Lagoa, realiza uma média de 16,8 mil atendimentos, sendo considerada a unidade de urgência com maior demanda do Estado.

Somente em 2023, três outros novos equipamentos de raio-x foram entregues nas UPAs Moreninha, Universitário e Coronel Antonino. Os equipamentos disponibilizados para estas unidades são digitais, o que possibilita um tempo de processamento de imagem de até três segundos, enquanto o analógico pelo sistema CR, usado até então, leva em torno de 30 a 40 segundos. Isso possibilitou ampliar a capacidade de atendimento.

Atualmente, o serviço de raio-x também está disponível para atendimento de urgência nas UPAs Leblon, Universitário, Moreninha e Coronel Antonino e para atendimento ambulatorial, via agendamento pelo Sisreg (Sistema de Regulação), na UERD (Unidade Especializada de Reabilitação e Diagnóstico) e no CADIM (Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal).

