UPA's contam com 10 pediatras na manhã desta sexta-feira

Todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande estão com médicos de plantão para prestar atendimento ao público adulto na manhã desta sexta-feira (14). Somente a UPA da Coronel Antonino e Universitário possuem pediatras atendendo.

Durante todo o dia haverá atendimento ao público adulto em todas as unidades médicas. Já na parte da tarde, as duas UPA que tem atendimento pediátrico vão contar com mais um médico em cada, totalizando 12 especialistas para o atendimento infantil.

No turno da noite, somente a UPA Leblon, Santa Monica, CRS Aero Rancho, Coophavilla II e Nova Bahia não contarão com atendimento pediátrico.

Confira a escala completa:

