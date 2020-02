UPA's contam com 11 pediatras na manhã de quinta-feira

Todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande estão com médicos de plantão para prestar atendimento ao público adulto na manhã desta quinta-feira (13). Somente a UPA da Coronel Antonino e Almeida que possuem pediatras atendendo.

Durante todo o dia haverá atendimento ao público adulto em todas as unidades médicas. Já na parte da tarde a UPA Universitário contará com pediatras mais 6 pediatras e mais um entrará no atendimento da Almeida, totalizando 17 médicos para o atendimento infantil.

No turno da noite, somente a UPA Santa Monica, CRS Aero Rancho e CRS Coophavilla II não contarão com atendimento pediátrico.

Confira a escala completa:

