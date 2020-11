Urgente: MS bate 90 mil casos de coronavírus

O número total de casos confirmados desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul é de 90.229, conforme atualização desta quinta-feira (19), da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A pasta informou que nas últimas 24h o Estado teve a confirmação de 575 novos casos. Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 325, Corumbá com 32, Dourados com 26 e Naviraí com 24 novos casos.

Dos 90.229 casos confirmados, 82.273 estão sem sintomas e já estão recuperados, 5.970 estão em isolamento domiciliar e 281 estão internados.

Com seis novos óbitos confirmados, totalizamos 1.705 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Média móvel, de 7,7 óbitos ao dia. Os óbitos dois de Corumbá, e Três Lagoas, Miranda, Campo Grande e Porto Murtinho registraram um óbito cada.

