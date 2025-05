USF Jardim Los Angeles passa a atender até as 23h a partir desta segunda-feira

A Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Los Angeles, localizada na região sul de Campo Grande (MS), começa a funcionar em horário estendido nesta segunda-feira (5). Agora, a unidade passa a oferecer atendimento até as 23h, como parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para ampliar o acesso aos serviços da Atenção Primária, especialmente para quem não consegue ir ao posto durante horário comercial.

Com a ampliação, os moradores da região podem contar com serviços como consultas médicas e de enfermagem, vacinação, entrega de medicamentos e procedimentos básicos também no período noturno. A oferta será voltada principalmente para casos de menor complexidade, como sintomas leves de síndromes respiratórias, com atendimento por demanda espontânea entre 17h e 23h.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destaca que a mudança tem como objetivo facilitar o acesso da população. “Nossa prioridade é cuidar de quem mais precisa, e para isso precisamos estar disponíveis nos horários em que a população consegue nos procurar”, afirma.

Com a mudança, Campo Grande agora conta com duas unidades com atendimento noturno da Estratégia de Saúde da Família: a USF Jardim Los Angeles e a USF Jardim Noroeste.

