USF Maria Aparecida Pedrossian passa a ofertar fisioterapia respiratória

A iniciativa com atendimento para minimizar os efeitos das doenças respiratórias será realizado na Unidade de Saúde da Saúde (USF) do Bairro Maria Aparecida Pedrossia através do Grupo “Respira AB”, implementado em parceria com o curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com apoio do Nasf Universitário A.

Com a implementação do tratamento, inédito no contexto das unidades básicas e de saúde da família da Capital, deve haver redução nas internações e quadros mais graves de pacientes com sintomas respiratórios agudos e crônicos.

Os atendimentos ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, sob a supervisão da Profª Leila Foerster Merey. Durante as sessões, são realizadas orientações aos pais e cuidadores sobre medidas externas que podem ser adotadas, diminuindo o número de crises e ou a intensidade dos sintomas respiratórios.

Conforme a fisioterapeuta do Nasf Universitário A, Datiene Rodrigues, tais ações demonstram a importância do trabalho em conjunto da universidade com os serviços públicos de saúde, com benefícios importantes tanto para os estudantes quanto para a ampliação e qualificação das ações nos serviços de saúde. “As atividades realizadas permitem que os pacientes sejam acompanhados próximo de suas casas, com apoio das unidades básicas de saúde, diminuindo as distâncias percorridas para acessarem determinadas ações de saúde, reduzindo filas de espera, riscos de internações e melhorando sua qualidade de vida”, destaca a fisioterapeuta.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também