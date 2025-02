USF Tiradentes tem plantão de vacinação até às 16h45 neste sábado (15)

Campo Grande tem plantão de vacinação neste fim de semana. São duas ações de locais para receber os imunizantes, com o objetivo de facilitar o acesso da população às doses de vacina do calendário de rotina.

A primeira ocorre neste sábado (15), na USF Tiradentes, onde o plantão acontecerá das 7h15 às 16h45, e oferecerá todas as vacinas previstas pelo PNI (Plano Nacional de Imunização), com exceção do calendário específico, como a BCG.

A segunda ocorre neste domingo (16), onde a ação será na Igreja Universal, localizada na Av. Mato Grosso, 921, no Centro. Serão oferecidas as vacinas de rotina, com exceção da vacina contra a dengue e da BCG.

Durante o atendimento, a equipe da Sesau realizará a avaliação da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, garantindo que as doses necessárias sejam aplicadas para a atualização do esquema vacinal de todos os grupos.

A vacinação é uma importante medida para prevenir doenças e proteger a saúde da comunidade. Não perca a oportunidade de manter sua caderneta de vacinação em dia e garantir a proteção de sua família.

Onde se vacinar?

USF Tiradentes

Av. José Nogueira Viêira, S/N - Jardim Itatiaia;

Sábado (15);

Das 7h15 às 16h45;

Vacinas disponíveis: todas as vacinas do PNI, exceto a BCG.

Igreja Universal

Av. Mato Grosso, 921, no Centro;

Domingo (16);

Das 8h às 14h;

Vacinas disponíveis: todas as vacinas do PNI, exceto a BCG e a Dengue.

Leve a caderneta de vacinação e atualize o esquema vacinal!

