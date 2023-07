Usuários do SUS agora podem acompanhar solicitações na 'palma da mão'

Brenda Leitte, com Prefeitura

O Portal Minha Saúde, ferramenta desenvolvida em Campo Grande por meio de parceria entre a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), permite que os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) acompanhem de qualquer lugar, e na palma da mão, o desenvolvimento de suas solicitações, sejam consultas com especialistas, exames ou até mesmo procedimentos cirúrgicos.

Além das solicitações, no portal o paciente também consegue visualizar qual a unidade de referência da região onde ele mora, assim, qualquer dúvida a respeito das requisições, ele poderá ir até o local com a certeza de que conseguirão ajudá-lo.

“É comum vermos casos de pessoas que não conseguem acompanhar a consulta e acabam perdendo o dia agendado, e com o acesso ao portal, ele consegue resolver isso muito mais rapidamente”, explicou o coordenador da regulação ambulatorial da secretaria, Daniel Saito.

Ele ainda lembrou que há diversas formas de o paciente ser comunicado do agendamento de um procedimento, e dentro do portal também há a possibilidade de ele confirmar ou desmarcar o horário, dando, assim, a possibilidade de outras pessoas que também aguardam na fila.

“A partir do momento que o paciente confirma a presença pelo portal, fica registrado a ciência dele, assim não usaremos de outras formas para comunicá-lo. Em caso de desmarcar a consulta, também é importante que o paciente, além de comunicar, retorne ao médico, caso ainda haja a necessidade da consulta ou do agendamento”, concluiu o coordenador.

Para entrar no Portal, o paciente deve acessar o link e realizar o cadastro. Após a confirmação dos dados, todas as informações de agendamentos e solicitações estarão à disposição do paciente.

