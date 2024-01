UTI da Santa Casa é avaliada em alta conformidade pela Anvisa pelo segundo ano seguido

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou sua mais recente avaliação anual da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Campo Grande, dando a classificação de alta conformidade ao hospital sul-mato-grossense.

Esse é o segundo ano seguido que o hospital conquista essa classificação, que faz parte da Avaliação de Práticas de Segurança do Paciente. Em 2022, a classificação foi de 66%, enquanto em 2023 ela foi de 81%, um aumento de 15 pontos percentuais.

Para a gerente de Qualidade e Segurança do hospital, Rebeca Magela, a classificação é resultado do esforço de todos na Santa Casa, e aponta para o comprometimento da equipe. "Estamos orgulhosos dos avanços alcançados, resultado do esforço coletivo na implementação e atualização contínua de protocolos rigorosos", afirmou.

Em resposta à classificação, a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária parabenizou a instituição pelo empenho realizado.

