Vacina bivalente contra a Covid é ampliada para quem tem mais de 80 anos

A vacinação com doses da Bivalente, contra a Covid-19, está liberada para pessoas com 80 anos, ou mais, a partir desta quinta-feira (16), e estará disponível em 51 unidades básicas e de saúde da família.

Conforme o Ministério da Saúde, a vacina Bivalente é indicada para as pessoas que tenham recebido a última dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses e estejam com o esquema vacinal básico completo. Ou seja, tenham tomado ao menos a primeira e segunda dose.

Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) aderiu como estratégia iniciar à aplicação no público idoso e deve avançar por faixa-etária e para os demais públicos a medida em que novas doses forem enviadas pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, 311 pessoas foram vacinas em Campo Grande com a dose bivalente. A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, foi especialmente produzida em cima de duas variantes da Ômicron, da última grande onda que tivemos no Brasil e que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

Já a monovalente é a vacina que vem sendo utilizada durante toda a pandemia. Para a estratégia de vacinação contra a covid-19 ela tem como base o vírus original do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o patógeno responsável pelo covid-19. Por isso, são chamadas de vacinas ancestrais.

Onde encontrar a vacina?

Segunda a sexta-feira

Horário de vacinação – 7h30 às 11h e 13h às 16h45

Bandeira

USF Moreninhas

USF Itamaracá

USF MAPE

USF Moreninha

Centro

UBS 26 de Agosto

USF Vila Corumbá

USF Vila Carvalho

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Imbirussu

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

UBS Lar do Trabalhador

UBS Popular

USF Aero Itália

USF Sírio Libanês

USF Ana Maria do Couto

USF Albino Coimbra

Lagoa

USF Vila Fernanda

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

USF Caiçara

UBS Buriti

USF Bonança

USF Santa Emília

USF Coophavilla

Segredo

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaléia

USF Estrela do Sul

USF Vila Cox

UBS Coronel Antonino

USF Vida Nova

Anhanduizinho

USF Jockey Club

USF Anhandui

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Los Angeles

USF Paulo Coelho Machado

UBS Pioneira

Deixe seu Comentário

Leia Também