Vacina contra a dengue continua com alta procura na Capital

A mais recente vacina contra a dengue, a Qdenga, do laboratório japonês Takeda Pharma, teve seu uso aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março deste ano, e desde junho já está sendo aplicada em Campo Grande.

Com preços que variam de R$ 400 até R$ 750 por dose, a procura pelo imunizante está alta na Capital, principalmente levando em conta que a região é uma área endêmica da doença.

Coincidentemente, a Capital vem registrando desde junho uma queda gradual nos casos de dengue, no entanto, ao JD1, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que essa baixa não tem relação direta com a vacina.

“Não dá para atribuir [a queda nos casos] ao uso desta vacina, uma vez que provavelmente há um número bem limitado de pessoas que devem ter tomado. Quando falamos em imunização, para se ter uma boa eficácia é necessário ao menos 80% de cobertura em toda a população”, explicou o órgão.

Essa queda, no entanto, pode estar relacionada às ações tomadas recentemente pela prefeitura, além da estação que nós estamos, menos propensa ao Aedes aegypti.

“A queda nos casos está mais relacionada às ações que vem sendo executadas pelo município e também a questão da sazonalidade da doença”, completou.

Preços

Na Vaccini Clínica de Vacinação, o preço de uma dose da Qdenga ficou entre R$ 522 a R$ 600, já que os preços podem variar de acordo com o plano de saúde de quem procura o imunizante.

Já o Sabin informou que cada dose está R$ 478.

A Clínica de Vacinas Imunitá informou que cada dose está em cerca de R$ 400 a R$ 600, variando conforme o plano de saúde do paciente.

Na Clínica Vaccine Care o preço foi cotado em R$ 750, porém, podendo variar de acordo com o plano de saúde de quem procura a Qdenga.

Apesar das diferenças de preços, uma das coisas que todos os estabelecimentos têm em comum no momento é a alta procura pelo imunizante, com algumas das clínicas mal conseguindo reter estoque.

SUS

Os preços, no entanto, podem deixar de ser preocupação de quem procura pelo imunizante, já que a Takeda Pharma registrou solicitação formal para a incorporação da vacina Qdenga ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A informação, confirmada nesta quarta-feira (9) pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, traz um alívio para quem está atrás do imunizante, mas não tem como pagar os altos valores de cada uma das doses.

“O Ministério da Saúde tem mantido diálogo com a empresa Takeda, que também colabora com a Hemobrás [Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia] para o Fator 8 contra a hemofilia. Essa empresa está em diálogo conosco. Entrou agora, no dia 2 de agosto, com a solicitação formal de sua incorporação”, afirmou a ministra.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também