Vacina contra a dengue do Butantan pode ser aprovada pela anvisa na próxima semana

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan pode ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já no final da próxima semana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7), durante uma coletiva de imprensa sobre medidas para acelerar a análise de medicamentos e produtos biológicos.

Segundo Daniel Pereira, diretor da Anvisa, o imunizante contra a dengue está entre os processos prioritários da agência. Ele afirmou que, após uma reunião com especialistas na semana passada, a expectativa é de que o registro seja autorizado na primeira quinzena de novembro, ou poucos dias depois.

Atualmente, a Anvisa enfrenta uma fila de cerca de 1.100 medicamentos sintéticos e 100 produtos biológicos aguardando análise. Para lidar com esse volume, a agência está implementando ferramentas de inteligência artificial, o que pode reduzir em até 50% o tempo de análise dos processos.

O presidente da Anvisa, Leandro Safatle, explicou que, com o uso da tecnologia, espera-se reduzir os prazos de até três anos para análise de novos registros e atender, até dezembro de 2026, aos prazos legais de um ano para a avaliação dos pedidos.

Além disso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou um investimento de R$ 25 milhões para ampliar o uso de inteligência artificial na Anvisa. O objetivo é acelerar o acesso da população a novos medicamentos e facilitar a atração de investimentos para inovação no setor farmacêutico.

Em um vídeo gravado enquanto participava de uma reunião do G20 na África do Sul, Padilha também mencionou parcerias com empresas da África do Sul e Indonésia para acelerar a produção de vacinas contra a tuberculose no Brasil.

Com essas iniciativas, a Anvisa espera não só melhorar a velocidade das aprovações, mas também aumentar a qualidade das análises, promovendo a inovação no desenvolvimento de novos tratamentos e vacinas.

