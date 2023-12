Vacina contra a dengue é incorporada ao SUS

Saúde Brasil é país com mais casos de dengue no mundo, alerta OMS

Saúde Operação Mosquito Zero: Rita Viera recebe mutirão de combate ao Aedes neste sábado

O laboratório tem planos de entregar cerca de 5 milhões de doses entre fevereiro e novembro de 2024. Para quem for tomar a vacina, o esquema vacinal é composto de duas doses.

“Estamos discutindo uma transferência de tecnologia com a empresa e é muito provável que consigamos um resultado positivo. Temos dois grandes laboratórios, Butantan e Fiocruz, com capacidade de produção para chegarmos à escala de que nosso país e população precisam”, afirmou a ministra.

Nísia destacou que, devido ao fornecimento limitado das doses no primeiro momento, a priorização para vacinação serão os grupos mais vulneráveis. A ministra ainda destacou que estuda, junto da empresa, uma transferência de tecnologia para garantir a produção em massa do imunizante.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a vacinação contra a doença deve começar em fevereiro de 2024. “O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal”, disse o ministério sobre a incorporação.

Polícia Advogada mata ex-sogro e a mãe dele com bolo de pote envenenado

Informe Publicitário Energisa oferece vagas com os melhores atrativos do mercado