Vacina contra a Mpox chega na prÃ³xima terÃ§a em MS

A vacina contra a Mpox – MVA-BN Jynneos Mpox – chegam a Mato Grosso do Sul na próxima terça-feira (14), serão 332 doses para grupos específicos definido pelo Ministério da Saúde, que serão distribuídas apenas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Conforme a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Goldfinger, os municípios elencados para receber a vacina farão suas estratégias como a realização de busca ativa do público-alvo.

“É importante dizer que nós vamos receber o quantitativo de 332 doses, porém, como a gente deve resguardar imunizantes para a segunda dose, vamos conseguir atender 166 pessoas com a D1 da vacina. Mas de acordo com o andamento da vacinação e verificação de necessidade de reposição dessas doses, nós reportaremos essa necessidade ao Ministério da Saúde que fará o ajuste no quantitativo a ser enviado aos estados, se necessário”, afirma.

Conforme a preconização do Ministério da Saúde, as vacinas contra a Mpox serão restritas aos seguintes grupos:

• Pessoas vivendo com HIV/Aids: homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais, com idade igual ou superior a 18 anos e com contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;

• Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus e que possuam de 18 a 49 anos de idade.

Nesta sexta-feira (10), a SES/MS fará capacitação com as equipes destes municípios de forma virtual. As vacinas serão ministradas em duas doses, D1 e D2, com intervalo mínimo de 28 dias entre as doses.

Mpox

Causada pelo vírus do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae, a doença costuma ser autolimitada, seus sinais e sintomas duram de 2 a 4 semanas. O período de incubação do vírus é tipicamente de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

A pessoa infectada é assintomática no período de incubação. A manifestação cutânea típica é do tipo papulovesicular (manchas vermelhas), precedido ou não de febre de início súbito e de linfadenopatia (inchaço dos gânglios). Outros sintomas incluem dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e exaustão.

Deixe seu Comentário

Leia Também