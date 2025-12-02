Vacina contra bronquiolite chega amanhã e ficará disponível para gestantes na Capital

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) recebe nesta quarta-feira (3) um lote de 10.755 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), enviado pelo Ministério da Saúde. A remessa marca o início da oferta do imunizante pelo SUS no Estado. As doses serão conferidas, armazenadas e disponibilizadas para retirada pelos municípios na Rede de Frio estadual, conforme cronograma pactuado.

Destinado a gestantes a partir da 28ª semana, o imunizante permite a transferência de anticorpos pela placenta, protegendo os recém-nascidos no período de maior vulnerabilidade. O VSR é responsável por grande parte das infecções respiratórias e por 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, destaca que a campanha representa um avanço na prevenção da bronquiolite. "Esta vacina é um marco na saúde pública, pois nos permite intervir na proteção do bebê antes mesmo do nascimento. Estruturamos toda a rede e capacitamos os 79 municípios para garantir que o imunizante chegue de forma rápida e segura. É fundamental que as gestantes a partir da 28ª semana procurem a unidade de saúde, pois essa dose será determinante para reduzir internações, evitar complicações graves e salvar vidas de nossos recém-nascidos contra a bronquiolite", alertou.

Logística e distribuição

Para viabilizar a implantação da nova vacina, a SES concluiu o treinamento das equipes municipais, organizou fluxos de atendimento e padronizou procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde. As orientações incluem acolhimento das gestantes, conferência da idade gestacional, organização das salas de vacina e registro adequado das doses.

A distribuição aos 79 municípios começa nesta quinta-feira (4), em fluxo descentralizado. As secretarias municipais devem retirar as doses diretamente na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição (CEAD), em Campo Grande. A capacitação das equipes abrangeu todos os critérios técnicos, garantindo início uniforme da campanha. Esta primeira remessa será destinada integralmente ao público de gestantes a partir de 28 semanas.

