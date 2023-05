Vacina contra chikungunya apresenta eficácia em testes

Um imunizante contra a chikungunya, infecção viral transmitida pelo Aedes aegypti e que não tem vacina até o momento, apresentou resultados promissores na fase dois do estudo clínico que garante sua eficácia.

Em um artigo publicado nesta quarta-feira (17), o imunizante da empresa Emergent Biosolutions, batizado temporariamente de PXVX0317, mostrou que 20 pessoas que receberam duas doses do imunizante, com um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação, desenvolveram imunização progressiva contra a doença.

As pessoas apresentaram uma alta proporção de anticorpos cerca de um mês após receberem a primeira dose, e alcançaram nível máximo no segundo mês, mantendo um nível satisfatório por cerca de seis meses após a aplicação da segunda dose.

Com isso, a vacina agora segue para a fase três, onde desta vez um grupo maior de pessoas serão testadas para avaliar se o nível de imunização se mantém em uma quantidade maior de pessoas.

