Vacina contra influenza é disponibilizada para toda população de MS

A vacina contra o vírus da influenza está liberada para toda a população de Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (15). A disponibilidade vai de encontro com o crescimento do número de casos de gripe e de doenças de transmissão respiratória desde janeiro.

A decisão é da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde), que já haviam antecipado a mudança no calendário no início do mês.

Além disso, a adesão dos grupos prioritários é baixa no Estado, onde até o momento, foram aplicadas 230.023 doses, o que representa apenas 23,06% da cobertura dos grupos elencados como prioritários.

A partir de hoje, os municípios devem realizar suas estratégias de vacinações e priorizar a imunização em idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, entre outros grupos.

A ampliação da oferta da vacina para a população geral – válida para crianças a partir de 6 meses de idade – também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças.

O objetivo é aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e com isso diminuir a circulação dos vírus.

Outro fator que influenciou a expansão da imunização no Estado, é a chegada das temperaturas mais baixas, que favorecem a disseminação dos vírus que causam infecções respiratórias.

