Vacina da Covid será incluída no Calendário Nacional de Vacinação a partir de 2024

A partir de 2024 a vacina da Covid-19 será incluída no Calendário Nacional de Vacinação. Conforme anúncio do Ministério da Saúde, serão priorizados crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos prioritários: idosos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema penitenciário e pessoas em situação de rua.

A inclusão foi aprovada em avaliação da CTA (Câmara Técnica de Assessoramento) em Imunização da Covid-19.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou que todos os imunizantes têm eficácia e segurança comprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e seguem orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde para aplicação. “Além disso, as vacinas passam por um rigoroso processo de estudo de qualidade antes de serem incorporadas ao SUS”, afirmou ela.

“A vacina é a principal medida de combate ao vírus e às formas graves da doença. Hoje, o imunizante está disponível gratuitamente no SUS para toda a população acima de 6 meses de idade. Maiores de 18 anos, que já tomaram ao menos duas doses da vacina, devem receber uma dose de reforço da vacina bivalente. Pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal ou estão com alguma dose de reforço em atraso podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde”, apontou o Governo Federal.

Boletim da semana

Em Mato Grosso do Sul, dados da SES (Secretaria Estadual de Saúde) apontam aumento nas ocorrências de SRAG (Síndrome Respiratórias Aguda) positivas para Covid-19 na população idosa.

Conforme boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (31), dois idosos com mais de 70 anos morreram na última semana em decorrência da doença. De acordo com a SES, nos últimos sete dias foram registrados 324 casos da doença no Estado.

O boletim mostra que dentre os 300 novos casos, 67 foram registrados em Dourados e 22 em Ponta Porã. Nova Andradina, Aparecida do Taboado e Antônio João registraram 18, 16 e 15 casos, respectivamente.

