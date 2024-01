Vacina inédita contra a dengue deve diminuir hospitalizações em Dourados

Dourados entrou para a história, brasileira e global, ao ser a primeira cidade do mundo a disponibilizar gratuitamente, na última quarta-feira (3), a vacina Qdenga, contra a dengue, para a população.

Com um total de 90 mil doses entregues pelo laboratório Takeda até o momento, que desenvolveu o imunizante, se espera que cerca de 150 mil pessoas, entre 4 a 59 anos, sejam imunizadas contra a doença.

Apesar de se tratar de um imunizante que teve seu uso aprovado no Brasil, muitas pessoas ainda são relutantes enquanto ao seu uso e questões sobem à mente. Foi buscando sanar essas dúvidas que o JD1 conversou com o médico sul-mato-grossense Julio Croda, infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O infectologista explicou que a vacina não representa riscos, no entanto, pessoas com alergia à algum dos componentes do imunizante, tem o sistema imunológico comprometido ou condição imunossupressora, ou gestantes e lactantes devem evitar tomarem a dose.

Apesar disso, o pesquisador sul-mato-grossense apontou para uma eficácia acima de 50% em um período de até 57 meses depois da primeira dose, além de uma eficácia por volta de 80% em evitar hospitalizações no período.

Sobre uma segunda dose, Croda explica que ainda será necessário aguardar mais dados, e que neste momento é impossível se determinar se haverá ou não uma necessidade de reforço ou da aplicação de outra dose.

Para se vacinar, basta ter entre 4 a 59 anos e se dirigir até unidade de saúde mais próxima, portando CPF e carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS).

