Vacinação contra a covid-19 e gripe terá plantão em Shopping da Capital

A vacinação contra a gripe e Covid-19 terá plantão neste final de semana em cinco unidades de saúde e itinerante no shopping Norte Sul Plaza, inclusive, os locais ficarão abertos durante o feriado na segunda-feira (1°).

Estarão abertas as seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta, com funcionamento de 7h às 17h.

Já no shopping Norte Sul Plaza o atendimento acontece nos dias 29 e 30 de abril (sábado e domingo) em horários diferentes. No sábado, de 10h às 18h, e no domingo de 11h às 19h. O ponto de vacinação estará instalado ao lado da loja Cravo e Canela.

A vacinação contra a Gripe está disponível em Campo Grande para todos os públicos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Devem se vacinar os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidades, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Deixe seu Comentário

Leia Também