Vacinação contra a dengue tem reforço em shoppings neste sábado

Seguindo o calendário de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a vacinação que protege contra a dengue continua a todo vapor neste sábado (17), para o público-alvo, crianças de 10 a 11 anos.

Em Campo Grande, as doses são ofertadas no Shopping Norte Sul Plaza das 10h às 18h e das 10 às 17h no Shopping Bosque dos Ipês no 1º piso em frente à Positivamente Academias.



População também pode encontrar o imunizante na região central na UBS 26 de Agosto, na região do Prosa na USF Noroeste e na USF Lar do trabalhador na região do Imbirussu. Nestas unidades de saúde, vacinação ocorre das 7h às 17h.

