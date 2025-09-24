Menu
Menu Busca quarta, 24 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Vacinação contra raiva em cães e gatos segue nos bairros de Campo Grande; confira

Equipes da Sesau percorrem os bairros Santo Amaro, Vila Sobrinho e Vila Popular

24 setembro 2025 - 17h28Carla Andréa

A Prefeitura de Campo Grande segue com a Campanha Anual de Vacinação contra a Raiva em cães e gatos, realizada de casa em casa pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

Atualmente, o atendimento ocorre nos bairros Santo Amaro, Vila Sobrinho e Vila Popular.

Nas residências onde os tutores não forem encontrados, os agentes deixam um aviso com os horários de atendimento no CCZ. Nessas situações, os donos podem levar seus animais diretamente à sede do órgão para receber a vacina gratuitamente.

A imunização é considerada a principal forma de prevenção contra a raiva, doença que pode ser fatal tanto para animais quanto para humanos.

Em 2025, nove morcegos testaram positivo para o vírus em Campo Grande, o que reforça a importância da vacinação dos animais domésticos.

A campanha seguirá até o início de 2026, contemplando todas as regiões da cidade. Em caso de ocorrência, a recomendação é acionar imediatamente o CCZ pelos telefones (67) 3313-5000 ou (67) 2020-1794 (plantão). O órgão está localizado na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, Vila Ipiranga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto do HRMS
Saúde
PPP do Hospital Regional de MS é destaque nacional e atrai investidores internacionais
Fumacê
Saúde
Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira
Medicamento paracetamol
Saúde
Após fala de Trump, Anvisa afirma que Brasil não tem casos que relacionem paracetamol e autismo
Doação de órgãos é celebrada no Brasil no dia 27 de setembro
Saúde
Em MS, mais de 150 pessoas manifestaram desejo de ser doadoras de órgãos
Até então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anos
Saúde
Ministério da Saúde amplia acesso à mamografia no SUS para mulheres de 40 anos
O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil
Saúde
Candidatos do Revalida já podem recorrer a resultado da 2ª etapa
Ministro Alexandre Padilha
Saúde
SUS recebe 100 mil unidades de implante contraceptivo para distribuição
Foto: Julia Prado/MS
Saúde
Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado
Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos
Saúde
No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca