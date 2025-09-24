Vacinação contra raiva em cães e gatos segue nos bairros de Campo Grande; confira

A Prefeitura de Campo Grande segue com a Campanha Anual de Vacinação contra a Raiva em cães e gatos, realizada de casa em casa pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

Atualmente, o atendimento ocorre nos bairros Santo Amaro, Vila Sobrinho e Vila Popular.

Nas residências onde os tutores não forem encontrados, os agentes deixam um aviso com os horários de atendimento no CCZ. Nessas situações, os donos podem levar seus animais diretamente à sede do órgão para receber a vacina gratuitamente.

A imunização é considerada a principal forma de prevenção contra a raiva, doença que pode ser fatal tanto para animais quanto para humanos.

Em 2025, nove morcegos testaram positivo para o vírus em Campo Grande, o que reforça a importância da vacinação dos animais domésticos.

A campanha seguirá até o início de 2026, contemplando todas as regiões da cidade. Em caso de ocorrência, a recomendação é acionar imediatamente o CCZ pelos telefones (67) 3313-5000 ou (67) 2020-1794 (plantão). O órgão está localizado na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, Vila Ipiranga.

