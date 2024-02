Vacinação contra dengue: mais de 1 mil crianças já foram imunizadas na Capital

Em menos de uma semana de campanha, Campo Grande ultrapassou a marca de 1 mil crianças de 10 a 11 anos vacinadas contra a dengue. As primeiras doses da vacina chegaram no último fim de semana e, de forma imediata, o município iniciou a imunização.

Ao longo da semana, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ampliou o número de unidades para vacinação contra a doença, com o objetivo de facilitar o acesso à população. Hoje, o imunizante já está disponível em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas do município. A expectativa é de que todas as unidades passem a ofertar a vacina nos próximos dias.

Conforme balanço da Sesau, de 11 a 15 de fevereiro, 1.104 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas na Capital. O município estabeleceu estratégias para ampliar a cobertura vacinal, como a disponibilização de mais unidades para vacinação, além da realização de ações itinerantes em locais de grande circulação, como shoppings, por exemplo, e o trabalho de busca ativa.

A primeira remessa de vacinas chegou no município no último sábado, dia 10 de fevereiro. Foram 24.639 doses, que devem ser destinadas exclusivamente a crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária.

A vacinação deve avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Qdenga, até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos.

Onde se vacinar ?

Sexta-feira (16), das 7h15 às 10h45 e das 13h às 16h45;

Centro

UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

Bandeira

USF Universitário

USF Itamaracá

USF Três Barras

USF Tiradentes

USF MAPE

USF Cidade Morena

USF Moreninha

USF Cristo Redentor

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

USF Vila Carlota

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Alves Pereira

USF Cohab

USF Mário Covas

USF Paulo Coelho Machado

USF Macaúbas

C.F Iracy Coelho

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Parque do Sol

USF Dom Antônio Barbosa

USF Botafogo

USF Nova Esperança

Segredo

UBS Cel. Antonino

C.F Nova Lima

USF São Francisco

USF J.D Presidente

USF Estrela do Sul

USF Vida Nova

Lagoa

USF Bonança

USF Buriti

USF São Conrado

USF Tarumã

USF Vila Fernanda

USF Antártica

USF Batistão

USF Coophavilla II

USF Santa Emília

Imbirussú

USF Zé Pereira

USF Silvia Regina

UBS Popular

USF Aero Itália

USF Ana Maria do Couto

USF Serradinho

UBS Lar do Trabalhador

USF Albino Coimbra

USF Sírio Libanês

USF Indubrasil

Prosa

USF Noroeste

USF Marabá

USF Mata do Jacinto

UBS Nova Bahia

USF Estrela Dalva

