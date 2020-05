Vacinação contra gripe começa hoje e será dividida em duas etapas

A terceira fase da Campanha de Vacinação contra Gripe começa nesta segunda-feira (11) nas 71 unidades de saúde de Campo Grande e será dividida em duas etapas conforme recomendação do Ministério da Saúde.

De acordo com a prefeitura da capital, entre 11 e 17 de maio, terá como público-alvo pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias.

Na segunda etapa, entre 18 de maio a 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo, a orientação é para que a população entre em contato previamente com a unidade para verificar a disponibilidade de doses e busque horários alternativos.

“As 71 unidades estarão abertas para atender a população. Por isso, pedimos que todos tenham paciência, evite aglomerações e, em caso de alguma falta pontual, procure novamente a unidade no dia posterior ou em outro horário, uma vez que nós estamos recebendo as doses de maneira escalonada e a reposição destes imunobiológicos não é feita de forma imediata”, esclarece Veruska.

