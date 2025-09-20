Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizam neste sábado (20), em Campo Grande, um plantão de vacinação gratuito contra o HPV para crianças e jovens de 9 a 19 anos. A ação acontece das 14h às 20h no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto.

Inicialmente recomendada para quem tem entre 9 e 14 anos, a vacina passou a ser oferecida também para a faixa etária de 15 a 19 anos, em caráter excepcional até dezembro de 2025. A ampliação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo do ideal entre os adolescentes, especialmente os do sexo masculino.

A vacina contra o HPV é segura e eficaz na prevenção de diferentes tipos de câncer relacionados ao vírus. Desde 2024, o Brasil adota o esquema de dose única para facilitar o acesso, exceto para pessoas com imunidade comprometida, que ainda precisam de três doses. A cobertura entre meninas já ultrapassa 80%, mas entre meninos ainda está em 67%, segundo o Ministério da Saúde

