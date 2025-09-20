Menu
Menu Busca sábado, 20 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado

A ação acontece das 14h às 20h; é necessário apresentar um documento com foto

20 setembro 2025 - 09h49Sarah Chaves
Foto: Julia Prado/MSFoto: Julia Prado/MS  

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizam neste sábado (20), em Campo Grande, um plantão de vacinação gratuito contra o HPV para crianças e jovens de 9 a 19 anos. A ação acontece das 14h às 20h no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto.

Inicialmente recomendada para quem tem entre 9 e 14 anos, a vacina passou a ser oferecida também para a faixa etária de 15 a 19 anos, em caráter excepcional até dezembro de 2025. A ampliação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo do ideal entre os adolescentes, especialmente os do sexo masculino.

A vacina contra o HPV é segura e eficaz na prevenção de diferentes tipos de câncer relacionados ao vírus. Desde 2024, o Brasil adota o esquema de dose única para facilitar o acesso, exceto para pessoas com imunidade comprometida, que ainda precisam de três doses. A cobertura entre meninas já ultrapassa 80%, mas entre meninos ainda está em 67%, segundo o Ministério da Saúde

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos
Saúde
No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Nova diretiz foi publicada por vários órgãos
Saúde
Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Indenização de R$ 50 mil deve ser paga este mês para vítimas do Zika
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Saúde
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Fachada do Hospital Universitário
Saúde
Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados
Saúde
Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
Imagem ilustrativa
Saúde
Estudo indica que spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19
Lula esteve presente em um mutirão de saúde
Saúde
Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Dengue ainda mantém número alto de casos
Saúde
Número de casos de dengue sobe em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro