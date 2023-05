Vacinação em shoppings vai até às 18h neste sábado

As unidades de saúde da Capital operam com salas de vacinação neste sábado (13), além do reforço na imunização contra a gripe e covid-19 que ocorre nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

As salas de vacina irão funcionar de 7h às 17h, nas seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta.

Já nos shoppings, a ação itinerante acontece nos shoppings de 10h às 18h.

Em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal, a vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população.

Durante a semana, a vacinação está disponível todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).

