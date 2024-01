Vacinação neste sábado acontece nas unidades Aero Itália e Jardim Botafogo

Neste sábado (20), o plantão de vacinação acontece em duas unidades de saúde. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com exceção daquelas que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG.

Conforme o calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação será realizada na USF Aero Itália, localizada entre as ruas Rio Galheiros e Área Verde, no Jardim Aeroporto, e na USF Jardim Botafogo, na Rua Cascais, 2, Jardim Botânico II. O atendimento acontece das 7h às 17h em ambas as unidades.

Desde o último sábado, o plantão de vacinação está acontecendo em sistema de “rodizio”. A cada fim de semana ao menos duas unidades de saúde de diferentes regiões serão designadas para fazer o atendimento à população, ampliando assim o acesso. Até então, os pontos de imunização eram fixos.

Vacinação Covid-19

Neste ano, a vacina contra a Covid-19 foi incluída pelo Ministério da Saúde no calendário de rotina de vacinação, ou seja, assim como outros imunizantes, as doses passaram a ser disponibilizadas para grupos específicos.

Além da aplicação em crianças, de acordo com a faixa etária, outros públicos também devem ficar atentos às doses que devem ser ministradas. Para conferir os públicos basta acessar o site.

Durante a semana, mais de 70 locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município ofertam a vacinação.

