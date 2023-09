Vacinação tem plantão neste sábado; confira os locais

Dando continuidade na vacinação da semana, neste sábado (23) a Prefeitura por meio da Sesau, realiza plantão de vacinação em seis unidades de saúde e ação itinerante em dois shoppings.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que todas as vacinas do calendário estão disponíveis, incluindo a da Gripe e Covid-19. A única exceção é para imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG.

Estarão funcionando hoje, de 7h às 17h, a USF Moreninha, UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta, UBS Coronel Antonino, USF Lar do Trabalhador e USF Silvia Regina.

As equipes também estarão vacinando nos shopping Bosque dos Ipês, de 10h às 17h, e no shopping Norte Sul, de 11h às 19h.

