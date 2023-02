Vacinação terá reforço em shopping da Capital durante os dias de folia

Além das três unidades que já realizam a aplicação das doses nos sábados e feriados, durante os quatro dias de Carnaval haverá uma equipe volante no shopping Norte Sul Plaza.

A vacinação estará disponível para todos os públicos elegíveis a parir dos seis meses de idade, com a aplicação da vacina bivalente para idosos com 75 anos ou mais a partir deste sábado (18). As unidades funcionarão das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço.

No domingo (19), o único ponto de imunização será o do shopping, que funcionará das 12h às 19h.

Segunda-feira as unidades de plantão reabrem com o mesmo horário de funcionamento, seguindo assim até quarta-feira, quando os atendimentos retornam em todas as unidades de saúde a partir das 13h.

Podem se vacinar toda a população a partir de 3 anos de idade e as crianças entre 6 meses e menores de um ano. Para o público entre 1 e 2 anos de idade é necessário apresentar um laudo comprovando comorbidade.

A dose bivalente, que protege contra o vírus original e suas variantes, passará a ser aplicada na população que tenha 75 anos ou mais, que esteja com o esquema vacinal completo e tenha tomado a primeira dose há pelo menos quatro meses.

Onde se vacinar

As unidades de saúde farão plantão de imunização no sábado (18) e entre os dias 20 e 22 de fevereiro, já a equipe itinerante que estará no Shopping Norte Sul Plaza, aplicará as doses de sábado até terça-feira.

Unidades de saúde 7h30 às 17h

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Centro

UBS 26 de Agosto

Vacinação Itinerante Shopping Norte Sul Plaza Av. Ernesto Geisel, 5259

Sábado 11h às 18h

Domingo 12h às 19h

Segunda-feira 11h às 18h

Terça-feira 12h às 1

