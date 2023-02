Vacinação vai até às 19h no Shopping Norte Sul neste domingo

Funcionando como plantão para imunização durante os dias de Carnaval, o Shopping Norte Sul Plaza segue aberto para aplicação da vacina contra a Covid neste domingo até às 19h.



O ponto é o único que aplicará as vacinas hoje, tendo iniciado o atendimento às 12h.



Seguindo os calendários vigentes atualmente, podem se vacinar toda a população a partir de 3 anos de idade e as crianças entre 6 meses e menores de um ano. Para o público entre 1 e 2 anos de idade é necessário apresentar um laudo comprovando comorbidade.



A dose bivalente, que protege contra o vírus original e suas variantes, passará a ser aplicada na população que tenha 75 anos ou mais, que esteja com o esquema vacinal completo e tenha tomado a primeira dose há pelo menos quatro meses.



Também são aplicadas doses extras na população com 12 anos ou mais que tenha concluído o esquema primário há pelo menos quatro meses, e em quem tenha 18 anos ou mais e recebeu o primeiro reforço com intervalo igual.



Serviço



O Shopping Norte Sul Plaza fica na Av Presidente Ernesto Geisel, 5259 ou pela Rua Japão, 379 - Jardim Joquei Club.





