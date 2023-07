Vacinas contra gripe e Covid seguem disponíveis para a população na Capital

Liberada desde o mês de junho, a vacina contra a gripe segue disponível para toda a população acima de seis meses, em Campo Grande. A imunização está disponível em mais de 70 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família).

De acordo com o último relatório divulgado pelo Serviço de Imunização da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), 37,46% do público-alvo foi vacinado na Capital, o que representa 1126.985 pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

*Clique aqui e confira os locais de imunização.

