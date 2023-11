Vai se imunizar? Vacinação acontecem em duas unidades de saúde na Capital

Pelo menos duas unidades básicas de saúde estarão com as portas abertas para receber a população que desejar se vacinar e garantir mais imunidade contra doenças em Campo Grande. Nesta quarta-feira (15), a UBS Dona Neta e 26 de Agosto funcionarão até às 17h, sem intervalo para almoço.

Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da gripe e covid. A única exceção é para imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG. Para se vacinar basta levar a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

Durante a semana, a vacinação segue disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo, destaca a importância da população buscar as unidades de saúde para colocar a caderneta de vacinação em dia.

“É fundamental que as pessoas busquem as unidades para regularizar a sua situação vacinal, sobretudo os pais e responsáveis devem estar atentos a caderneta de imunização das crianças. O plantão é uma oportunidade para aqueles que não conseguem ir até uma unidade durante a semana, facilitando e oportunizando o acesso à vacina para a população”, diz.

