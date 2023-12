Vai um chapéu? Exposição excessiva ao sol pode comprometer o cérebro

Já é conhecimento quase que comum que, ao sair no Sol, é necessário aplicar protetor solar, mas um outro ponto importante, as vezes esquecido por muitos, está na proteção da cabeça nesse período de calor, onde poucas nuvens contribuem a um maior período de exposição aos raios solares.

No entanto, desconsiderar a proteção adequada da cabeça pode ter consequências graves, já que, segundo um estudo brasileiro, o aumento da temperatura na região pode causar danos ao cérebro.

Ao Metrópoles, o neurocirurgião Feres Chaddad, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), explicou que a exposição prolongada da cabeça ao Sol pode causar disfunção do sistema nervoso central, prejudicando a coordenação da musculatura e até mesmo a capacidade de raciocínio.

“A exposição prolongada da cabeça e pescoço pode provocar uma elevação da temperatura da região em até 1°C, prejudicando toda a coordenação muscular e motora. Considerando que o organismo deve manter uma temperatura interna entre 36,7°C e 37,5°C para o funcionamento correto, este aumento já é o bastante para comprometer as funções cerebrais”, explicou.

As consequências desse aumento de temperatura vão desde mudanças de humor extremas e dificuldades no processamento de informações, até o “cozimento” do cérebro e morte.

“Em alta incidência e a longo prazo, os raios solares podem acarretar danos neurológicos como a disfunção do cerebelo, região da coordenação dos nossos movimentos, que pode ser permanentemente danificada”, explicou o especialista.

Então, com a chegada desta onda de calor nesta quinta-feira (14), o recomendado é que, por mais “brega” que a pessoa ache, ela utilize alguma forma de proteção para sua cabeça.

