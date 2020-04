Veja como o coronavírus está se espalhando por Campo Grande

Coronavírus, umas das maiores pandemias já vistas no mundo, teve seu primeiro registro em Campo Grande no dia 14 de março e hoje, 01 de abril, já registra 37 casos da doença.

Esses números colocam a cidade como a 12° capital com mais casos do Covid-19 no Brasil e a 17° cidade do país, mas existe um perfil dos casos existentes na cidade, onde o maior número de infectados são jovens e pessoas de meia idade.

Ao todo, a cidade morena, além dos 37 casos confirmados, conta com 317 casos notificados, 28 suspeitos, 251 descartados, 1 excluído e nenhuma morte.

De acordo com o SISGRAN, um portal que revela o mapa do vírus em Campo Grande, a maior parte dos infectado que residem na cidade são pessoas de três faixas, jovens entre 20 e 29 anos, com 7 caos confirmados; adultos entre 30 e 39 anos, com 11 casos e pessoas de 40 a 49 anos, com 8 casos confirmados.

Somados, esses números resultam no valor de 26 casos da doença, ou seja, 70% dos 37 confirmados na cidade. No grupo de risco, pessoas acima dos 60 anos, são apenas 5 casos confirmados até o momento, 4 deles de idosos entre 60 e 69 anos e apenas 1 pessoa na faixa entre 70 a 79 anos.

A doença que atinge em maior parte os homens em todo o planeta, não fez questão de escolher gêneros em Campo Grande, com 51% dos infectados do sexo masculino e 49% do sexo feminino, apenas 2% de diferença, gerando um alerta para todos.

Em um mapa divulgado pela Prefeitura de Campo, é possível perceber que a parte leste da cidade, que abrange as regiões do Prosa, Bandeira e um pedaço do centro, é a mais afetada pela doença, como pode-se perceber vendo a imagem abaixo (circulos vermelhos são de casos confirmados e circulos amarelos de casos suspeitos:

Desde quando a doença chegou na cidade morena, foi registrado uma média de 2,4 casos por dia, levando em consideração o registro de dois picos de confirmações, no dia 21 de março com 8 casos e outro no dia 29 de março com 5 casos.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, como ainda não existe uma cura, tratamento com remédios ou vacina que possa para parar o novo coronavírus, a melhor forma de combater a doença é o isolamento domiciliar, onde as pessoas só podem sair de casa caso necessário.

Medida que deve ser seguida de forma ainda mais rigorosa por pessoas acima de 60 anos, faixa em que ocorrer o maior números de mortes pelo vírus.

Os casos curados

Vale lembrar que os registros de casos confirmados não são excluídos com pacientes que se “curam” da doença. Assim Campo Grande registra 21 casos considerados curados, se subtraídos dos casos confirmados, é gerado um valor de apenas 16 pessoas com coranavírus na cidade.

Ainda não existe uma cura ou tratamento especifico para a Covid-19, mas durante uma live, o secretário de saúde de MS, Geraldo Resende, afirmou que pacientes que passaram pelo período de quarentena e não apresentam mais nenhum sintoma da doença, recebem alta médica, ou seja, como se estivessem livres da doença.

Deixe seu Comentário

Leia Também